Владельцы «Карточки киевлянина» смогут оплачивать проезд в общественном транспорте и парковку по сниженными тарифам

Владельцы «Карточки киевлянина» смогут оплачивать с ее помощью проезд в муниципальном транспорте (метро, электричка, скоростной трамвай, троллейбусы и обычные трамваи). Теперь стало известно о еще одной инициативе Киевской городской государственной администрации (КГГА), связанной с «Карточкой киевлянина». Речь о специальном гибком тарифе для жителей столицы, отличающемся сниженными расценками.
«Предоставлять местным жителям отдельный сниженный тариф на проезд в общественном транспорте – это общепринятая европейская практика. Киев пойдет по такому же пути», – отметила менеджер проекта «Карточка киевлянина» Алина Максименко.
В данном случае от пассажира требуется подтверждение, что он официально зарегистрирован, проживает, работает или учится в столице. И карточка киевлянина, которая будет работать как единый e-билет, как раз послужит таким идентификатором личности.
Но и это еще не все. Держатели Карточки киевлянина также получат возможность экономить на оплате парковки – КГГА разрабатывает отдельный тариф и на данный вид услуг. Правда, на горожан, которые уже имеют льготы, скидки распространяться не будут.
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