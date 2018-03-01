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В Укрзализныце сообщили, когда введут полноценное питание в поездах

В Укрзализныце сообщили, когда введут полноценное питание в поездах

Компания Укрзализныця планирует внедрить услугу полноценного питания в поездах.

Об этом сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

По его словам, услугу должны запустить в первом квартале. “Я надеюсь, что к концу месяца дожмем. Вы знаете, я ни разу не использовал слово саботаж, но некоторые процессы и новые идеи внедрять сложнее, чем хотелось бы. Сейчас процесс идет достаточно хорошо”, – добавил Кравцов.

Напомним, ранее и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что услуга полноценного питания в ночных поездах появится в ноябре.

По материалам НВ
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