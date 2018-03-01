Поставка оружия из США в Украину состоится через несколько недель - Порошенко

Поставка вооружения Украине из Соединенных Штатов Америки (США) должна состояться уже через несколько недель.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в среду, 28 февраля.
“Поставка вооружения должна состояться уже через несколько недель. Мы говорим о целом ряде поставок, в частности антиснайперские комплексы. Особенно это важно на передовой… средства электронной борьбы и много других видов вооружения”, – сказал Порошенко.
Напомним, в конце января специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов “Джавелин” (Javelin). Также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сказал, что армия готовится принять на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin.
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