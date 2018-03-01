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Поставка оружия из США в Украину состоится через несколько недель - Порошенко

Поставка оружия из США в Украину состоится через несколько недель - Порошенко

Поставка вооружения Украине из Соединенных Штатов Америки (США) должна состояться уже через несколько недель.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в среду, 28 февраля.

“Поставка вооружения должна состояться уже через несколько недель. Мы говорим о целом ряде поставок, в частности антиснайперские комплексы. Особенно это важно на передовой… средства электронной борьбы и много других видов вооружения”, – сказал Порошенко.

Напомним, в конце января специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов “Джавелин” (Javelin). Также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сказал, что армия готовится принять на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin.

По материалам РБК-Украина
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