Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 75 0

Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 5,4%

Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 5,4%

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась до 32 млрд гривен.

Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

«По состоянию на 27 февраля 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 32 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 827 млн грн (5,4%)», – говорится в сообщении.

В то же время задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет 31,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 677 млн грн (2,1%).

Задолженность промышленных предприятий уменьшилось на 1 млн грн (0,2%) и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность ПАО Киевэнерго за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 605 млн грн (13,2%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 3 967 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018