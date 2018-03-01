Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 5,4%

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась до 32 млрд гривен.

Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

«По состоянию на 27 февраля 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 32 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 827 млн грн (5,4%)», – говорится в сообщении.

В то же время задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет 31,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 677 млн грн (2,1%).

Задолженность промышленных предприятий уменьшилось на 1 млн грн (0,2%) и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность ПАО Киевэнерго за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 605 млн грн (13,2%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 3 967 млн грн.