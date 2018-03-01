В Норвегии намерены запретить полуавтоматическое оружие

В Норвегии намерены с 2021 года запретить применение полуавтоматического огнестрельного оружия.
Об этом заявил норвежский законодатель, передает The Local.
Предложение о запрете представили в правительстве в прошлом году спустя почти десятилетие после массового расстрела, устроенного экстремистом Андерсом Брейвиком. В результате нападения на молодежный лагерь тогда погибли 69 человек, в основном подростки.
Брейвик использовал полуавтоматическое оружие. За несколько часов до нападения на лагерь он также убил восемь человек, взорвав бомбу возле здания правительства в Осло. “Сегодня стало понятно, что парламентское большинство поддерживает предложение правительства. Поэтому в Норвегии будет запрещено использование полуавтоматического оружия”, – заявил 27 февраля член постоянного комитета парламента по вопросам судебных дел Петер Фролих.
О запрете снова заговорили на фоне возобновленных дебатов по полуавтоматическому оружию в Соединенных Штатах после стрельбы в школе во Флориде.
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