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В Норвегии намерены запретить полуавтоматическое оружие

В Норвегии намерены запретить полуавтоматическое оружие

В Норвегии намерены с 2021 года запретить применение полуавтоматического огнестрельного оружия.

Об этом заявил норвежский законодатель, передает The Local.

Предложение о запрете представили в правительстве в прошлом году спустя почти десятилетие после массового расстрела, устроенного экстремистом Андерсом Брейвиком. В результате нападения на молодежный лагерь тогда погибли 69 человек, в основном подростки.

Брейвик использовал полуавтоматическое оружие. За несколько часов до нападения на лагерь он также убил восемь человек, взорвав бомбу возле здания правительства в Осло. “Сегодня стало понятно, что парламентское большинство поддерживает предложение правительства. Поэтому в Норвегии будет запрещено использование полуавтоматического оружия”, – заявил 27 февраля член постоянного комитета парламента по вопросам судебных дел Петер Фролих.

О запрете снова заговорили на фоне возобновленных дебатов по полуавтоматическому оружию в Соединенных Штатах после стрельбы в школе во Флориде.

По материалам РБК-Украина
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