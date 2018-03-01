Audi представила автомобиль нового поколения

Официальное представление Audi A6 состоится на автосалоне в Женеве. Новинка принадлежит к восьмому поколению. Автомобиль получил новый салон и дизайн кузова. Эти подробности стали известны после того, как компания Audi рассекретила внешность новинки.

Audi A6 восьмого поколения отличается от предыдущих моделей оснащением салона и инновационными технологиями. Внешность машины также подверглась изменениям. В частности она стала длиннее и шире. Длина кузова составляет 4939 мм, а ширина – 1886 мм.

Хромированный молдинг и новая радиаторная решетка подчеркнули достоинства седана нового поколения. Алюминиевые детали в большом количестве присутствуют на кузове. Вставки из алюминия можно заметить на капоте, дверях, крышке багажного отделения.

Салон автомобиля оснащен монитором с диагональю в 10,1 дюйм. На него выводится информация о настройках и работе всех систем. Данный экран является частью информационно-развлекательной системы. Под ним есть монитор с диагональю 8,6 дюймов. На нем отображаются параметры климат-контроля и есть возможность набора текстовых сообщений.

Новая Audi A6 оснащена трехлитровым турбированным двигателем. До скорости 100 км/ч машина разгоняется за 5,1 секунд. Стоимость новинки составляет 58 050 евро.