Viber представил «сообщества» до миллиарда участников, которые можно будет монетизировать

Viber запустил новую функцию — «cообщества». Это чат-пространство, в котором одновременно могут общаться и обмениваться контентом до 1 миллиарда пользователей. В компании отмечают, что это уникальная функция — в других мессенджерах число участников групп, как правило, ограничивается сотнями или тысячами.

В отличие от чатов, в сообществах новые участники, присоединившись, сразу получат доступ к полной истории сообщества. Также в сообществах отображаются только имена пользователей — номера телефонов и другая личная информация скрыты от других участников.

Администраторы сообществ получат возможность модерации и управления чат-пространствами. Кроме того, владельцы сообществ смогут получать прибыль, развивая их. Пока в компании не сообщают, о чем конкретно идет речь и как будет происходить монетизация.

Суперадминистраторы «сообществ» полностью контролируют деятельность остальных пользователей сообщества: могут добавлять новых участников, предоставлять им статус администратора или суперадминистратора, блокировать пользователей за некорректный контент, давать разрешение на участие в обсуждениях и право приглашать новых участников. Для продвижения своего сообщества модераторы смогут сделать его общедоступным, активировав возможность перехода по ссылке, или в любой момент отключить эту опцию.

Суперадминистраторы смогут назначать администраторов для помощи в модерации сообщества с правом удаления одного или всех сообщений, отправленных тем или иным участником, а также с правом закрепления обсуждаемых сообщений. Админам будет предоставлена возможность развивать сообщество, добавляя новых участников и, при необходимости, исключать из него пользователей.

Бета-тестерами новой функции от Viber стали французский футбольный клуб Olympique de Marseille, компания Minute Media, специализирующаяся на создании и распространении спортивного контента, и служба цифрового контента OverDrive.