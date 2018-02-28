Межбанк: гривна существенно укрепилась из-за притока СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,84 коп., на торгах среды укрепился на 14,27 коп., оказавшись на уровне 26,8055 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 28 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,89/26,92 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,77/26,80 UAH/USD.
Однако, спустя полчаса, на 10.33, «американец» немного восстановился в цене, приподнявшись к 26,81/26,83 UAH/USD.
К 10.57 доллар обосновался на отметке 26,80/26,83 UAH/USD, которую не покидал до 12.18 Киева. По словам источника, вскоре стало известно, что регулятор, появившись на межбанке, выкупал «лишнюю» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,80 UAH/USD.
К 12.20 котировки доллара немного растянули спред (26,79/26,83 UAH/USD), сохранив эти уровни неизменными до 13.40, когда на межбанке «американец» понизил офера до 26,79/26,82 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке, по сути, до самого закрытия сессии доллар не покидал этой отметки.
На цифре 26,79/26,82 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 28 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8055 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,7900 / 26,8200
евро – 32,7079/ 32,7418
российский рубль – 0,4767 / 0,4776
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2188 / 1,2199
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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