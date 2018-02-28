Ключевые инфраструктурные законопроекты Украины соответствуют европейским нормам - МЭРТ

Ключевые законопроекты в области инфраструктуры Украины более чем на 80% отвечают нормам европейского законодательства. В то же время законопроект «О внутреннем водном транспорте» должен быть доработан.
Такое мнение высказали европейские эксперты по результатам заседания Проектов технической помощи ЕС относительно таблиц соответствия законопроектов законодательству ЕС при участии заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктора Довганя, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.
Во время заседания участники обсудили законопроект о внутренне-водном транспорте, о железнодорожном транспорте, о перевозке опасных грузов и два законопроекта об автомобильном транспорте. Европейские эксперты подтвердили, что все законопроекты более чем на 80% соответствуют нормам законодательства Европейского Союза и поддержали принятия их Верховной Радой Украины.
Относительно законопроекта №2475-а «О внутреннем водном транспорте», эксперты ЕС предложили доработать его в Комитете транспорта Верховной Рады и отправить на повторное первое чтение.
Довгань отметил, что принятие указанных законопроектов является необходимым условием выполнения условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в этом году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почем Украина купит локомотивы General Electric: названа ценаВчера, 11:35 - 2335 57
Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для УкрзализныциВчера, 08:45 - 3999 48
Украинцы не чувствуют эффекта от реформ – ПорошенкоВчера, 15:45 - 2140 30
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 разаВчера, 15:00 - 4371 23
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФВчера, 10:00 - 3280 22
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 разаВчера, 15:00 - 4371 23
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФВчера, 10:00 - 3280 22
Житель США случайно сорвал джекпот из-за отсутствия кофе в магазинеВчера, 18:40 - 3210 3
Весенний прогноз эксперта: доллар вниз, биткоин вверхВчера, 10:01 - 2927 2
Почем Украина купит локомотивы General Electric: названа ценаВчера, 11:35 - 2335 57
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиВчера, 15:10 - 545
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 4566 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 397
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1901 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2978
Технический анализ EUR/USD от Форекс УкраинаForex
Порошенко розповів про олігархів та "Роттердам+"Обговорення статей
Идеи: портфельФондовий ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості