Ключевые инфраструктурные законопроекты Украины соответствуют европейским нормам - МЭРТ

Ключевые законопроекты в области инфраструктуры Украины более чем на 80% отвечают нормам европейского законодательства. В то же время законопроект «О внутреннем водном транспорте» должен быть доработан.

Такое мнение высказали европейские эксперты по результатам заседания Проектов технической помощи ЕС относительно таблиц соответствия законопроектов законодательству ЕС при участии заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктора Довганя, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

Во время заседания участники обсудили законопроект о внутренне-водном транспорте, о железнодорожном транспорте, о перевозке опасных грузов и два законопроекта об автомобильном транспорте. Европейские эксперты подтвердили, что все законопроекты более чем на 80% соответствуют нормам законодательства Европейского Союза и поддержали принятия их Верховной Радой Украины.

Относительно законопроекта №2475-а «О внутреннем водном транспорте», эксперты ЕС предложили доработать его в Комитете транспорта Верховной Рады и отправить на повторное первое чтение.

Довгань отметил, что принятие указанных законопроектов является необходимым условием выполнения условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в этом году.