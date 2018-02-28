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Автомобиль Porsche Panamera оснастят технологией блокчейн

Автомобиль Porsche Panamera оснастят технологией блокчейн

Немецкий автопроизводитель Porsche в сотрудничестве с берлинским стартапом XAIN начал тестирование технологии блокчейн в автомобилях Porsche Panamera. Об этом сообщает портал Trustnodes.

По информации издания, технология распределенного реестра была внедрена в программные механизмы блокировки и разблокировки замков автомобиля, что позволило в шесть раз увеличить скорость их срабатывания — до 1,6 секунды. Кроме того, разработчики применили блокчейн в системе авторизации временного доступа, что позволит предоставлять автомобиль в пользование другому лицу.

Представители компании надеются, что блокчейн обеспечит их клиентам быструю и безопасную передачу данных, а также сэкономит время при оплате зарядки или парковки, необходимости доставки посылки или временной передачи автомобиля другому лицу.

«Мы трансформируем инновационную технологию в прямые преимущества для наших клиентов», — сказал финансовый стратег Porsche Оливер Деринг.

Он также добавил, что впоследствие блокчейн может быть применен при разработке автономных транспортных средств.

По материалам Forklog
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