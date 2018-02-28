Кабмин увеличил норму отчисления дивидендов до 75% прибыли

28 февраля кабмин утвердил базовый норматив отчисления доли прибыли для хозяйственных обществ, принадлежащих государству (50% или более долей), либо в уставном капитале которых государство имеет корпоративные права.
Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.
Базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам 2017 года, составляет 75%.
В то же время для ЧАО “Укргидроэнерго” и ПАО “Государственный ощадный банк Украины” базовый норматив отчисления дивидендов утвержден в размере 30%.
Решение о льготной норме отчисления дивидендов для ЧАО “Укргидроэнерго” принято с целью недопущения роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, что в свою очередь может привести к увеличению количества получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги и, как результат, к незапланированным расходам бюджета.
Льготная норма отчисления дивидендов для ПАО “Государственный ощадный банк Украины” на уровне 30% обусловлена необходимостью выполнения условий кредитных договоров между банком и иностранными финансовыми учреждениями, в части уплаты дивидендов на уровне не более 30% чистой прибыли. Рост нормы отчисления может стать основанием для кредитора требовать досрочного погашения задолженности вместе с начисленными процентами. По состоянию на 1 октября 2017 года этот показатель превышает 1,5 млрд долларов.
Государственные общества обязаны уплатить дивиденды до 1 июля 2018 года. В случае невыплаты орган управления должен расторгнуть контракт с руководителем общества.
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