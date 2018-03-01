Биологи научились ослаблять и укреплять память на молекулярном уровне

Во время записи воспоминаний в мозге формируются связи между нейронами. Исследование Калифорнийского университета в Дейвисе показывает, как эти связи могут быть укреплены или ослаблены на молекулярном уровне.
Тонкие отростки нейронов, дендриты, позволяют им соединяться с другими нейронами посредством синапсов. Сообщения движутся по синапсам в виде химических сигналов: молекула, или нейромедиатор, появляется на одном конце синапса и соединяется с рецептором на другом. Одним из наиболее важных в этом процессе является АМРА-рецептор, который отвечает за быструю синаптическую передачу внутри мозга.
«Идея заключается в том, что когда происходит процесс передачи сигнала через синапс, который приводит к формированию памяти, необходим новый рецептор», — объясняет профессор Эльза Диас, главный автор статьи, опубликованной в журнале Cell Reports. Чем больше рецепторов в синапсе, тем прочнее память.
Сейчас команда Диас занята выяснением метода регулирования движения рецепторов, особенно в клетках гиппокампа, небольшого участка мозга, отвечающего за сохранение воспоминаний. Ученые уже обнаружили, что белок SynDIG4, взаимодействуя с АМРА-рецепторами, может оперативно усиливать память. В результате эксперимента на мышах подавление этого белка привело к потере памяти у грызунов — они не смогли выполнить простые задачи, с которыми раньше легко справлялись, например, найти дорогу в лабиринте. Белок SynDIG4 есть также и у других животных, и у человека, пишет EurekAlert.
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