В Новом Орлеане тайно испытали систему прогнозирования преступлений

Основанный на деньги ЦРУ стартап Palantir под прикрытием благотворительности тайно обеспечивал полицию Нового Орлеана услугами системы прогнозирования преступлений. С ее помощью полицейские выследили несколько членов местных банд. Как удалось выяснить Verge, сотрудничество началось в 2012 году и продолжалось до февраля этого года. При этом ранее технологии Palantir открыто в гражданской среде не применялись. Компания тестировала свои сервисы в Афганистане и Ираке во время военных операций.

Журналистам Verge удалось выяснить, что американский секретный стартап Palantir втайне тестировал в Новом Орлеане систему прогнозирования преступлений. Представители компании, основанной на средства венчурного фонда ЦРУ, напрямую договорились о запуске проекта с Митчем Ландре, который занимает пост мэра города с 2010 года.

Сотрудничество между Palantir и полицией Нового Орлеана началось в 2012 году и продлевалось несколько раз. Срок последнего договора истек 21 февраля 2018 года. На эти данные указывают свидетельства источников, а также электронные письма, которые попали в распоряжении Verge. Массивы данных, которыми владела Palantir, впечатляют. В 2013 году компания получила доступ к миллионам документов публичного характера, а также к судебным документам, адресам, номерам телефонов и сведениям из социальных сетей. Также мэр Ландре предоставил Palantir доступ к городским данным, связанным с преступностью.

С помощью полученных сведений ПО Palantir создавало карты связей, по которым можно было проследить, как соотносятся друг с другом люди, места, автомобили, адреса, оружие и даже посты в соцсетях. Полицейским достаточно было ввести в систему номер автомобиля, адрес или кличку преступника, и система выводила весь комплекс его контактов. По этим линиям можно было спрогнозировать, кто из жителей Нового Орлеана совершит преступление, а кто скоро станет жертвой.

При составлении прогнозов принимались во внимание звонки, совершаемые преступниками из мест заключения, а также информация из полицейских карточек. База карточек состояла из всех задокументированных случаев общения граждан с полицией. Любые контакты, даже если они не приводили к арестами, фиксировались в системе. Полиция не скрывала, что таким образом хочет собрать как можно больше информации о горожанах.