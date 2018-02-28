Порошенко назвал главный внутренний вызов для Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что для Украины главным внутренним вызовом является социальный, в частности, бедность, низкий уровень и неудовлетворительное качество жизни подавляющего большинства украинцев.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции Вызовы-2018.

“Люди этим, естественно, разочарованы. Я это недовольство и понимаю, и разделяю”, – добавил он.

По словам Порошенко, “популизм и атаманщина – вызовы, которые стоят перед нами так же остро, как и сто лет назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и потеряла независимость”.