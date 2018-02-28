Кабмин одобрил ряд законопроектов по совершенствованию торговой защиты

Кабинет министров одобрил пять законопроектов по совершенствованию торговой защиты в Украине и улучшению бизнес-климата.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

«Законопроекты, о которых мы говорим в комплексе, – важный шаг, который мы делаем на заседании правительства. Существующие тенденции в мировой экономической деятельности свидетельствуют о необходимости пересмотра подходов в отношении национального регулирования в этой сфере… Исправить ситуацию поможет совершенствование торговой защиты. Говорим о внесении изменений в закон о защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта», – сказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив перед принятием решений.

По его словам, речь идет о внесении изменений в закон о защите национального товаропроизводителя от субсидированного импульса, в закон о применении защитных мер в отношении импорта Украины, в некоторые законодательные акты в сфере торговой защиты и в Таможенный кодекс относительно торговой защиты.

«Предложенные законопроекты имеют положительное влияние на развитие экономической деятельности и для рынка. Это позволит обеспечить украинский бизнес прозрачным и предсказуемым механизмом защиты внутреннего рынка», – сказал Кубив.