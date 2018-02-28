Регистрация "Шахтера" в Мариуполе принесет городу около 200 млн грн

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о причинах и последствиях регистрации “Шахтера” в Мариуполе как налогоплательщика.

“Действительно, “Шахтер” – наше сердце, душа, переехал в Мариуполь с юридическим адресом. Почему он приехал? Потому что городской голова Мариуполя лично обратился к президенту клуба и лично он принял решение о регистрации клуба в Мариуполе. Это стратегическое решение, которое принял Ринат Ахметов, наполнено его личной любовью к футболу, области”, – сказал Бойченко.

По его словам, регистрация донецкого клуба в Мариуполе дополнительно наполнит городской бюджет на сумму около 200 миллионов гривен.

Деньги планируют потратить на развитие спортивной инфраструктуры Мариуполя в соответствии с разработанной программой развития спорта Мариуполя, презентация которой запланирована на 5 марта. В разработке программы приняли участие представители “Шахтера”.