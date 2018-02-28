Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 428 0

Регистрация "Шахтера" в Мариуполе принесет городу около 200 млн грн

Регистрация "Шахтера" в Мариуполе принесет городу около 200 млн грн

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о причинах и последствиях регистрации “Шахтера” в Мариуполе как налогоплательщика.

“Действительно, “Шахтер” – наше сердце, душа, переехал в Мариуполь с юридическим адресом. Почему он приехал? Потому что городской голова Мариуполя лично обратился к президенту клуба и лично он принял решение о регистрации клуба в Мариуполе. Это стратегическое решение, которое принял Ринат Ахметов, наполнено его личной любовью к футболу, области”, – сказал Бойченко.

По его словам, регистрация донецкого клуба в Мариуполе дополнительно наполнит городской бюджет на сумму около 200 миллионов гривен.

Деньги планируют потратить на развитие спортивной инфраструктуры Мариуполя в соответствии с разработанной программой развития спорта Мариуполя, презентация которой запланирована на 5 марта. В разработке программы приняли участие представители “Шахтера”.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018