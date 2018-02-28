Суд по иску ПриватБанка перешел в закрытый режим из-за Коломойского

Судебный процесс в Лондоне по иску ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вынужден был перевести слушание в закрытый режим работы.

Судья Высокого суда Джоанна Смит в среду, 27 февраля, была вынуждена согласиться с необходимостью провести слушания в закрытом режиме, поскольку попытки произносить аргументы, кодируя названия субъектов, оказались контрпродуктивными, передает “Голос Америки”.

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После нескольких минут таких попыток судья Смит приостановил слушания и по согласию сторон попросила журналистов и других наблюдателей выйти из зала суда.

Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Англии арестовал активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску государственного ПриватБанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.