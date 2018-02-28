Украинцам напомнили об обязанности задекларировать все иностранные доходы

Граждане Украины, которые получали иностранные доходы, должны подать декларацию.
Об этом заявил директор Департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк, передает пресс-служба ведомства.
“Все граждане, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа – наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать. При этом они должны подать декларацию независимо от того, были ли с этих сумм удержаны налоги”, – заявил чиновник.
По его словам, ведомство постоянно проводит разъяснительную работу с теми, кто может иметь иностранные доходы, в частности, с известными артистами, спортсменами, моряками, а также жителями приграничных районов, которые уезжают работать в соседние страны.
При этом в случае, если человек уже уплатил налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах, которые будут учтены при перерасчете в Украине.
По данным ведомства, в 2017 году украинцы задекларировали иностранные доходы в сумме 4,4 млрд грн, из которых налоговые обязательства для самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц составили 775,3 млн грн и 64,2 млн грн военного сбора.
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