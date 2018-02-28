Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1053 0

Украинцам напомнили об обязанности задекларировать все иностранные доходы

Украинцам напомнили об обязанности задекларировать все иностранные доходы

Граждане Украины, которые получали иностранные доходы, должны подать декларацию.

Об этом заявил директор Департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк, передает пресс-служба ведомства.

“Все граждане, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа – наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать. При этом они должны подать декларацию независимо от того, были ли с этих сумм удержаны налоги”, – заявил чиновник.

По его словам, ведомство постоянно проводит разъяснительную работу с теми, кто может иметь иностранные доходы, в частности, с известными артистами, спортсменами, моряками, а также жителями приграничных районов, которые уезжают работать в соседние страны.

При этом в случае, если человек уже уплатил налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах, которые будут учтены при перерасчете в Украине.

По данным ведомства, в 2017 году украинцы задекларировали иностранные доходы в сумме 4,4 млрд грн, из которых налоговые обязательства для самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц составили 775,3 млн грн и 64,2 млн грн военного сбора.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018