По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (60,395 млн и 57,110 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 33). Максимальный курс продажи доллара 26,97UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80-26,86 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму более 117,505 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,9200 – 5 050
26,9000 – 500
26,8800 – 10 000
26,8500 – 55 555
26,8500 – 10 000
26,8400 – 2 100
26,8400 – 7 500
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,7000 – 1 000
26,8400 – 7 000
26,8400 – 42 000
26,8500 – 11 000
26,8500 – 5 000
26,8500 – 5 000
26,8500 – 4 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.8924
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.8139
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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