По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (60,395 млн и 57,110 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 33). Максимальный курс продажи доллара 26,97UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80-26,86 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму более 117,505 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,9200 – 5 050

26,9000 – 500

26,8800 – 10 000

26,8500 – 55 555

26,8500 – 10 000

26,8400 – 2 100

26,8400 – 7 500



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7000 – 1 000

26,8400 – 7 000

26,8400 – 42 000

26,8500 – 11 000

26,8500 – 5 000

26,8500 – 5 000

26,8500 – 4 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.8924

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.8139

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.