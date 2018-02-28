НБУ: в Украине не гасят больше половины займов, и это сдерживает кредитование

Фундаментальным риском украинской банковской системы остается высокая доля неработающих кредитов — невозвратов. По состоянию на начало 2018 г. она составляла 55% общего кредитного портфеля, отмечается в отчете правления Нацбанка, заслушанном 27 февраля на Совете НБУ.

В заседании Совета приняли участие не только его члены и менеджмент самого центробанка, но еще представители министерств и ведомств, регуляторов финансового рынка, руководители банковских ассоциаций, а также эксперты и научные работники. Отчет правления заслушали и приняли — ему дали положительную оценку. Совет НБУ официально обратился в Верховную Раду с просьбой поддержать назначение на должность председателя Нацбанка Якова Смолия, который пока остается лишь исполняющим обязанности руководителя.

Выдав лестные характеристики Смолию, нацбанковский Совет выпятил несколько положительных, с его точки зрения, тенденций в украинском банковском секторе. Больше всего чиновники гордятся ростом кредитной активности в 2017 г. Общий кредитный портфель системы увеличился на 1,8%, при этом в двух сегментах произошли наиболее заметные прорывы: объем гривневого кредитования корпоративного сектора вырос на 8,6%, а людей — почти на 40% (общая цифра страдала из-за снижения объемов валютного кредитования). Какие именно розничные программы банки стали активнее финансировать — в НБУ не уточняют.

Нацбанковцы видят свою заслугу в этой кредитной динамике, подчеркивая снижение в первой половине 2017-го своей учетной ставки с 14% до 12,5% годовых. При этом правда, не заостряют внимания на ее повышении к началу 2018 г. до 14,5% годовых.

Что чиновники выделили — это сдерживающие факторы. Они, с их точки зрения, тормозят активное развитие кредитования в стране:

сохранение значительных кредитных рисков;

высокие процентные ставки по кредитам;

высокий уровень долговой нагрузки среди заемщиков корпоративного сектора;

снижение спроса на кредиты со стороны тех предприятий, в которых улучшилось их финансовое состояние;

вложения банками средств в такие сравнительно высокодоходные и ликвидные инструменты с низким уровнем рисков, как депозитные сертификаты Национального банка и ОВГЗ;

высокая доля кредитов, которые не обслуживаются, что сужает возможности для кредитования;

недостатки законодательства.