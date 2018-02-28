"Нафтогаз" готов потратить 59 млн грн на лоббирование интересов в Европе

НАК “Нафтогаз Украины” предлагает компаниям, которые предоставляют международные коммуникационные услуги, принять участие в открытых торгах на закупку услуг по коммуникационной поддержке компании в Европе, сообщает пресс-служба НАКа.

Услуги должны быть предоставлены по следующим направлениям:

- создание положительного имиджа компании в европейских странах;

- формирование позитивного общественного мнения в странах Европы относительно реформ, проходящих в энергетическом секторе Украины;

- формирование восприятия газового рынка Украины как неотъемлемой части общеевропейского газового рынка;

- коммуникационное освещение рисков и других аспектов строительства газопровода “Северный поток-2”;

- коммуникационное сопровождение имплементации решений Стокгольмского арбитража.

В “Нафтогазе” отметили, что ожидают от коммуникационного партнера организации встреч с представителями институтов ЕС, органов власти, лидерами общественного мнения и СМИ стран Энергетического Сообщества, налаживания постоянного диалога с ведущими аналитическими центрами и соответствующими экспертами стран Европы и т. д.

“Участники должны гарантировать отсутствие конфликта интересов: не иметь на момент подачи заявки на участие в конкурсе, в течение периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг отношений с органами государственной власти Российской Федерации, и не действовать на протяжении периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг в интересах ПАО “Газпром”, – сказано в сообщении.

Ожидаемая стоимость закупки составляет до 59 млн грн. Срок предоставления услуг – 12 месяцев с даты заключения договора.

Срок подачи тендерных предложений истекает 2 апреля 2018 г.