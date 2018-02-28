"Нафтогаз" готов потратить 59 млн грн на лоббирование интересов в Европе

НАК “Нафтогаз Украины” предлагает компаниям, которые предоставляют международные коммуникационные услуги, принять участие в открытых торгах на закупку услуг по коммуникационной поддержке компании в Европе, сообщает пресс-служба НАКа.
Услуги должны быть предоставлены по следующим направлениям:
- создание положительного имиджа компании в европейских странах;
- формирование позитивного общественного мнения в странах Европы относительно реформ, проходящих в энергетическом секторе Украины;
- формирование восприятия газового рынка Украины как неотъемлемой части общеевропейского газового рынка;
- коммуникационное освещение рисков и других аспектов строительства газопровода “Северный поток-2”;
- коммуникационное сопровождение имплементации решений Стокгольмского арбитража.
В “Нафтогазе” отметили, что ожидают от коммуникационного партнера организации встреч с представителями институтов ЕС, органов власти, лидерами общественного мнения и СМИ стран Энергетического Сообщества, налаживания постоянного диалога с ведущими аналитическими центрами и соответствующими экспертами стран Европы и т. д.
“Участники должны гарантировать отсутствие конфликта интересов: не иметь на момент подачи заявки на участие в конкурсе, в течение периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг отношений с органами государственной власти Российской Федерации, и не действовать на протяжении периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг в интересах ПАО “Газпром”, – сказано в сообщении.
Ожидаемая стоимость закупки составляет до 59 млн грн. Срок предоставления услуг – 12 месяцев с даты заключения договора.
Срок подачи тендерных предложений истекает 2 апреля 2018 г.
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