Нидерланды впервые возглавили ТОП-10 импортеров украинского мяса

В 2017 году объемы экспорта продукции мясной группы увеличились по сравнению с показателями 2016 года на 37% и составили $531,3 млн. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

По его словам, на фоне равномерной географической диверсификации экспорта этого вида агропродовольствия по основным регионам – ЕС, Азия и Африка – в прошлом году некоторые страны значительно усилили свои позиции в списке основных покупателей мяса и субпродуктов.

В 2017 году рейтинг импортеров отечественного мяса впервые возглавили Нидерланды. В прошлом году они закупили этой продукции на $80,5 млн – в 2,4 раза больше, чем в 2016 году. Доля этой страны в украинском экспорте мясной продукции составила 15,1%.

Египет увеличил объемы импорта мяса и субпродуктов против показателей 2016 года на 73% – до $69,4 млн. С долей в 13,1% он занял второе место в рейтинге. Ирак закупил мясной продукции на $51,2 млн (9,6%), а Беларусь – на $49,6 млн (9,3% общего экспорта этой группы).

Объемы экспорта отечественного мяса в Азербайджан увеличились в 2,7 раза и составили $37,8 млн (7,1%). Также заметно усилил свои позиции Гонконг, который закупил в Украине мяса почти на $30 млн (5,6%), превысив показатели 2016 года в 2,4 раза.

За ними следуют Грузия, которая в прошлом году импортировала украинского мяса и субпродуктов на $22,9 млн CША (4,3% экспорта), Германия – на $21,7 млн (4,1%) и Казахстан – на $20,8 млн (3,9%).

Завершают топ-10 основных импортеров украинской продукции мясной группы Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году эта страна закупила мяса на $19,2 млн (3,6%), почти втрое превысив показатели 2016 года.