Немецкие города планируют первые запреты на проезд дизельных авто

В ряде немецких городов планируют первые запреты на проезд дизельными автомобилями, некоторые введут уже весной.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Накануне суд разрешил немецким городам запрещать проезд автомобилям с дизельными двигателями. После решения суда стало возможно говорить о реальных сроках введения таких запретов в нескольких крупных городах страны.

В Гамбурге заявили, что планируют запретить проезд дизельных автомобилей по двум особенно загруженным транспортом дорогам уже начиная с апреля. Решение о запрете авто, которые больше всего загрязняют воздух, было принято еще летом 2017 года, а учитывая приговор суда, сейчас есть возможность реализовать его по плану.

Правительство Берлина тем временем хочет проверить возможность запрета дизельных авто, начиная с 2019 года.

В Штутгарте намерены запретить использование старых дизельных авто уже в конце этого года.

27 февраля Федеральный административный суд Германии в Лейпциге позволил городам страны запрещать проезд на дизельных авто по своему усмотрению, не требуя для этого решений правительств федеральных земель или всей страны.

Против введения запрета на движение дизельных авто выступало правительство Меркель, которое критикуют за тесную связь с автомобильной промышленностью. В правительстве опасались, что запрет разозлит миллионы водителей и приведет к нарушениям движения транспорта в городах.

Чиновники также заявляют, что запрет может парализовать работу автобусных компаний, службы сбора мусора и торговцев, которые в основном используют дизельные транспортные средства.