ГФС напомнила гражданам о необходимости декларирования иностранных доходов

Все граждане, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа – наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать.

Об этом сообщил директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.

Он подчеркнул, что фискальная служба постоянно проводит разъяснительную работу с теми гражданами, которые могут иметь зарубежные доходы, в частности, с известными артистами, спортсменами, моряками, а также жителями приграничных районов, которые уезжают работать в соседние страны.

«Такие граждане могут отправить декларацию по почте или обратиться в посольства или консульства. Также они имеют право оформить доверенность своим близким в Украине, чтобы они подали декларацию. Или подать ее с помощью электронных средств он-лайн», – отметил Павел Дроняк.

Он отметил, что в случае, когда человек уже уплатил налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, то он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах и они будут учтены при перерасчете в Украине.

По данным деклараций об имущественном состоянии и доходах, поданных в течение 2017 года, гражданами задекларировано иностранные доходы в сумме 4 351,4 млн грн, из которых определены налоговые обязательства для самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 775,3 млн грн и 64,2 млн грн военного сбора.