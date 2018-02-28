До 55 тыс. грн: Данилюк хочет повысить премии «реформаторам» в министерствах

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон сообщил, что министр финансов Александр Данилюк выносит на завтрашнее заседание Кабмина проект постановления об увеличении количества высокооплачиваемых «реформаторов» в министерствах.

Об этом Саливон написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Министр финансов Данилюк выносит на завтрашнее заседание КМУ проект постановления о кратном увеличении количества высокооплачиваемых «реформаторов» в министерствах, о «скромных» надбавках им. В общем – денег нет, но вы держитесь!», – отметил Саливон.

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Напомним, более года назад Правительство утвердило Стратегию реформирования государственного управления на 2016-2020 годы (распоряжение Кабинета Министров от 24.06.2016 №474-р). Она предусматривает создание в министерствах и ведомствах новых органов – директоратов по формированию политики в соответствующих сферах и директоратов стратегического планирования и европейской интеграции.

В Кабмине рассчитывают, что после этого министерства смогут стать эффективными центрами формирования государственной политики в той или иной сфере. Для этого правительство вместе с Евросоюзом не поскупились – зарплаты работников директоратов будут достигать 55 тыс. гривен, что в несколько раз больше, чем сейчас получают рядовые сотрудники министерств.

Саливон также опубликовал проект постановления Кабинета министров, которое, по его словам, завтра вынесут на заседание Кабмина.