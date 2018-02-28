Житель США случайно сорвал джекпот из-за отсутствия кофе в магазине

Житель США Реймонд Шоув случайно сорвал джекпот из-за отсутствия кофе в магазине, сообщает “Сегодня” со ссылкой на UPI.

Шоув, родившийся в Канаде, но живущий в Нью-Йорке, объяснил, что решил выпить чашку кофе после работы. Однако в первом магазине, куда он заехал, напиток закончился. Тем не менее, мужчина был настроен непременно купить кофе, поэтому заехал в еще один, где и приобрел себе чашку напитка и лотерейный билет, оказавшийся выигрышным.

“Я взял кофе и билет и спустился к себе в подвал, где я обычно стираю слой с лотерейных билетов. Я довольно давно играю в лотерею, и очень удивился, что сорвал джекпот. Признаться, я искал подвох”, – рассказал Шоув. После осознания, что он выиграл пять миллионов долларов, мужчина спрятал билет под газетами и пошел спать, не рассказав даже жене о произошедшем.

Мужчина решил забрать выигрыш целиком: после всех налогов он составил 3309000 долларов. Эти деньги он планирует куда-нибудь инвестировать, чтобы позаботиться о будущем своей семьи.