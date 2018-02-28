Почем Украина купит локомотивы General Electric: названа цена

На днях “Укрзализныця” и General Electric подписали рамочное соглашение на 1 млрд долларов. За 15 лет компания модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution. На первом этапе GE поставит 30 грузовых дизельных локомотивов ТЕ33А за 140 млн долларов.
Таким образом, один локомотив обойдется в 4,66 млн “зеленых”. Это не дороже цены, по которой General Electric поставляла аналогичные локомотивы в другие страны, уверяет и. о. главы “Укрзализныци” Евгений Кравцов.
Читайте также: Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци
Уровень локализации составит 10%. То есть, в одном тепловозе будут какие-то детали украинского производства на сумму в 466 тыс. долл. На втором этапе уровень локализации хотят увеличить до 40%.
Платить за локомотивы будет Укрэксимбанк на условиях финансового лизинга с гарантиями американского City Bank. По условиям контракта, Укрэксимбанк перечислит 100% предоплаты за локомотивы General Electrics. При этом “Укрзализныця” заплатит 30% авансового платежа от стоимости тепловозов, а потом будет расплачиваться только с украинским банком.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почем Украина купит локомотивы General Electric: названа цена9 ч. назад - 1892 48
Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци12 ч. назад - 3233 40
Украинцы не чувствуют эффекта от реформ – Порошенко5 ч. назад - 1558 26
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 раза5 ч. назад - 3289 21
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ10 ч. назад - 2767 18
Испытан самолет с самыми длинными крыльямиВчера, 23:20 - 6546 2
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 раза5 ч. назад - 3289 21
Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци12 ч. назад - 3233 40
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ10 ч. назад - 2767 18
Житель США случайно сорвал джекпот из-за отсутствия кофе в магазине2 ч. назад - 2574
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки5 ч. назад - 345
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Позавчера, 15:10 - 4445 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 383
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1868 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2938
Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг