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Елена Гаврилова: как фрилансеру юридически грамотно оформить правоотношения с заказчиком?

Елена Гаврилова: как фрилансеру юридически грамотно оформить правоотношения с заказчиком?

Причины отказа от оплаты бывают разные: от некачественного и/или неполного, несвоевременного выполнения работы до недобросовестности заказчика (работодателя), который попросту не хочет платить.

И здесь все зависит от того, как юридически грамотно оформлены правоотношения между фрилансером и заказчиком (работодателем). Если это, конечно же, договор (трудовой о надомной работе, гражданско-правовой, подряда, услуг), – это один вариант, в котором все сводится к доказательству качественного своевременного выполнения работы и обязанности заказчика оплатить работу.

Но, в случае, когда мы говорим о неоформленных правоотношениях по договору – здесь сложнее, фрилансер должен доказывать факт самого заказа работы, выполнения работы, ее передачи заказчику и обязанности заказчика оплатить работу.

В этом случае, спасибо новой редакции Хозяйственного и Гражданского процессуальных кодексов – у нас появились новые способы доказывания, такие как электронные доказательства. Поэтому собираем все письма по e-mail, сообщения в смс, месенджерах и формируем наш «договор» по кусочкам, хотя и это не гарантирует легкой победы, ведь еще нужно как минимум доказать, что именно этот электронный адрес или номер телефона принадлежит нашему заказчику.

Что касается правильного оформления договора – сразу хочу отметить, что нет шаблонов. Если кто-то использует шаблоны из интернета, то он автоматически добавляет адвокатам работы.

В качестве рекомендаций, можно только составить небольшой список (традиционный для всех договоров) условий, на которые фрилансеру стоит обратить внимание перед заключением договора, это:

  • предмет (заказ): что именно хочет видеть заказчик в конечном результате, что он заказывает у фрилансера. Тут главное детали, согласование в письменном виде;
  • сроки выполнения работы: когда нужно приступить к работе и когда ее нужно передать заказчику;
  • конечно же, оплата: порядок, строки. Тут вариантов несколько: предоплата, поэтапная оплата, оплата после принятия работ. Главное точно обусловить срок оплати;
  • порядок передачи работы заказчику: желательно оформлять это актом приема-передачи с припиской – претензий к качеству у заказчика нет;
  • сроки предъявления претензий по качеству выполненных работ/предоставленных услуг;
  • передача/сохранение авторских прав на работу. Это интересно для IT-сферы, копирайтеров, дизайнеров, и т.д.;
  • штрафные санкции за невыполнение условий договора;
  • порядок расторжения договора, то есть, в каких случаях фрилансер может отказаться выполнять заказ, и в каких заказчик может отказаться от услуг фрилансера.

Здесь опять же важны сроки и порядок отправки уведомления, сроки и порядок прекращения договора, а также последствия – оплата за часть работы, штрафы за причиненные отказом убытки.

Все это – базовый набор условий, который может дополняться в зависимости от ситуации и потребностей той или иной работы/услуг.

И напоследок, не менее важная рекомендация для фрилансеров – проверяйте своего заказчика (работодателя) перед заключением договора на предмет отзывов о нем, наличие споров о взыскании задолженности по оплате за работы/услуги.

Все это может в будущем минимизировать риски.

Елена Гаврилова, адвокат корпоративной практики Адвокатского объединения «Вдовичен и партнеры»

По материалам Finance.UA
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