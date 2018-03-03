Елена Гаврилова: как фрилансеру юридически грамотно оформить правоотношения с заказчиком?

Причины отказа от оплаты бывают разные: от некачественного и/или неполного, несвоевременного выполнения работы до недобросовестности заказчика (работодателя), который попросту не хочет платить.
И здесь все зависит от того, как юридически грамотно оформлены правоотношения между фрилансером и заказчиком (работодателем). Если это, конечно же, договор (трудовой о надомной работе, гражданско-правовой, подряда, услуг), – это один вариант, в котором все сводится к доказательству качественного своевременного выполнения работы и обязанности заказчика оплатить работу.
Но, в случае, когда мы говорим о неоформленных правоотношениях по договору – здесь сложнее, фрилансер должен доказывать факт самого заказа работы, выполнения работы, ее передачи заказчику и обязанности заказчика оплатить работу.
В этом случае, спасибо новой редакции Хозяйственного и Гражданского процессуальных кодексов – у нас появились новые способы доказывания, такие как электронные доказательства. Поэтому собираем все письма по e-mail, сообщения в смс, месенджерах и формируем наш «договор» по кусочкам, хотя и это не гарантирует легкой победы, ведь еще нужно как минимум доказать, что именно этот электронный адрес или номер телефона принадлежит нашему заказчику.
Что касается правильного оформления договора – сразу хочу отметить, что нет шаблонов. Если кто-то использует шаблоны из интернета, то он автоматически добавляет адвокатам работы.
В качестве рекомендаций, можно только составить небольшой список (традиционный для всех договоров) условий, на которые фрилансеру стоит обратить внимание перед заключением договора, это:
Здесь опять же важны сроки и порядок отправки уведомления, сроки и порядок прекращения договора, а также последствия – оплата за часть работы, штрафы за причиненные отказом убытки.
Все это – базовый набор условий, который может дополняться в зависимости от ситуации и потребностей той или иной работы/услуг.
И напоследок, не менее важная рекомендация для фрилансеров – проверяйте своего заказчика (работодателя) перед заключением договора на предмет отзывов о нем, наличие споров о взыскании задолженности по оплате за работы/услуги.
Все это может в будущем минимизировать риски.
Елена Гаврилова, адвокат корпоративной практики Адвокатского объединения «Вдовичен и партнеры»
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