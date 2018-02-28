Межбанк: доллар понизили приток СКВ из-за рубежа и отчетность по обязательному резервированию

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,89/26,92 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 53 762,2 млн. грн. к отметке 55 601,2 млн. грн., угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.

Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,77/26,80 UAH/USD.

Спустя 31 минуту, по состоянию на 10.33, безналичный «американец» немного отскочил: 26,81/26,83 UAH/USD.

По состоянию на 11.00 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,80/26,83 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,8900 / 26,9200

евро – 33,047 / 33,089

российский рубль – 0,4785/ 0,4797

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2200 / 1,2201

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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