Крым намерен подать в суд на Украину

Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года, передают РИА Новости.
“Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление”, — сказал Молохов.
По его словам, иски будут подаваться в течение года. “Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно”, — подчеркнул Молохов.
Он напомнил, что хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году после захвата Крыма Россией. “Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге”, — заявил собеседник агентства.
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