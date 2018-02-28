Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1856 0

Крым намерен подать в суд на Украину

Крым намерен подать в суд на Украину

Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года, передают РИА Новости.

“Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление”, — сказал Молохов.

По его словам, иски будут подаваться в течение года. “Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно”, — подчеркнул Молохов.

Он напомнил, что хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году после захвата Крыма Россией. “Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге”, — заявил собеседник агентства.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018