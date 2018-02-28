Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег.
Об этом сообщается на сайте проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, источник сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют, и банк, возможно, “совершил уголовное преступление”, помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой является “семья Путина и ФСБ”.
Сообщается, что компания Lantana Trade LLP в 2013 году подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив об ограниченном финансовом обороте и неактивном статусе. Однако, каждый день через ее счета проходили огромные суммы денег.
Эстонское отделение банка не могло сразу установить, кто контролирует компанию, которая проводила подозрительные платежи. И только после того, как приводы были уже сделаны, филиал начал внутреннее расследование, которое выявило, что настоящие владельцы компании были причастны к нескольким российским банкам, которые были закрыты в последние годы.
В частности, эстонское отделение Danske Bank выяснило, что компания Lantana Trade LLP была связана с “Промсбербанком”, который лишился лицензии в 2015 году, и “Русским земельным банком», членом правления которых был Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ.
Среди акционеров “Промсбербанка” были также Алексей Куликов, арестованный в 2016 году за “масштабные фальсификации”, и Александр Григорьев, банкир со связями в ФСБ, арестованный за отмывание денег в 2015 году.
Все трое были связаны с так называемой аферой зеркальных торгов в московском отделении Deutsche Bank – речь идет о схеме на 10 миллиардов долларов, которая позволила некоторым российским клиентам перевести рубли в доллары.
В ходе следствия по филиала Danske Bank, их менеджер прилетел в Москву, чтобы выяснить, кто на самом деле владеет компанией Lantana. После встречи в штаб-квартире компании он заявил, что клиенты были в ярости.
А уже через несколько дней неизвестные русскоязычные лица в Таллине предупредили сотрудников банка, чтобы те “не ходили в одиночку ночью домой”.
Вскоре эстонский филиал закрыл счет компании Lantana Trade LLP и 20 других компаний, между которыми производился обмен очень большими суммами денег.
Отмечается, что Danske Bank начал расследование случившегося в эстонском филиале только в 2017 году, после того, как стали известны другие вещи, связанные с отмыванием денег.
Накануне, 27 февраля, банк заявил, что расследование все еще продолжается.
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