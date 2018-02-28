Более десятка ОО заявляют, что за украинцами готовится слежка в Интернете

Сразу несколько общественных организаций заявили о недопустимости установки спецслужбами технических средств слежки у интернет-провайдеров.

Об этом говорится в заявлении 15 ОО, которым располагает “Украинская правда”.

В частности, общественные организации призывают отказаться от установки спецслужбами любых технических средств слежки у интернет-провайдеров, поскольку убеждены, что это приведет к чрезмерному контролю и вмешательству в работу сети Интернет со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Указывается, что 20 февраля Нацкомиссия по регулированию сферы связи и информатизации согласовала проект постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок сайтов из санкционного списка.

“В проекте предусмотрено “обеспечить приобретение технических средств… для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам…” и Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ “установить технические средства на телекоммуникационных сетях”, – говорится в заявлении.

Общественные организации указывают, что такие “технические средства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в Интернете, манипуляций с доступом к информации в Интернете (ограничения, блокировки или внесение изменений в содержательную часть) и других нарушений прав человека”.

“Такие решения создают предпосылки для внедрения российских репрессивных практик массового контроля Интернета и слежки за гражданами и ставят под угрозу свободу и свободное развитие Интернета в Украине”, – заявили организации.

Они требуют отозвать проект постановления и “действовать в пределах своих полномочий с соблюдением международного и национального законодательства по защите прав человека”.

“Установка средств общего наблюдения и/или перехвата информации в сети Интернет прямо противоречит рекомендациям CM/Rec (2014)6 Комитета министров Совета Европы, согласно которым “на вас не должны распространяться меры общего наблюдения или перехвата информации” (п. 4) и “сам факт существования законодательства, которое позволяет осуществлять наблюдение за телекоммуникациями, может считаться вмешательством в право на частную жизнь” (п. 82)”, – говорится в заявлении.

Под документом подписались

Лаборатория цифровой безопасности

Платформа прав человека

Партнеры цифровой правозащиты

Центр информации о правах человека

Национальный союз журналистов Украины

Донецкий институт информации

Общественное телевидение Донбасса

Институт массовой информации

Академия украинской прессы

Центр демократии и верховенства права

Институт развития региональной прессы

Интерньюз-Украина

Детектор медиа

Центр гражданских свобод