Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки

Смартфон, созданный специалистами DarkMatter, компании в сфере компьютерной безопасности, исключает слежку, попросту отключая электропитание микрофона и камеры устройства, когда вы, например, ведете конфиденциальные переговоры, сообщает CNBC.
Кроме того, Android-смартфон, названный Katim, обеспечивает высокий уровень шифрования телефонных звонков и интернет-сообщений. Устройство с 5,2-дюймовым экраном было представлено на Mobile World Congress, проходящем в Барселоне. Разработчиком выступает компания кибербезопасности DarkMatter, базирующаяся на Ближнем Востоке.
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«Сейчас во время конфиденциальных переговоров принято обязывать их участников оставлять свои телефоны за пределами переговорной комнаты, что не вполне удобно, если кому-то понадобится свериться с записями в смартфоне. Katim решает эту проблему. Даже самая технически оснащенная спецслужба не сможет удаленно включить микрофон или камеру этого смартфона», — заверил глава DarkMatter Фисал аль-Баннай.
Надежную защиту обеспечивает кнопка на боковой грани корпуса смартфона, нажатием на которую включается «режим щита». «Эта кнопка физически отключает питание от микрофона и камеры смартфона, а значит, исчезает любая возможность удаленно использовать его в качестве шпионского оборудования», — говорит аль-Баннай.
Вопросы использования гаджетов для слежки за их владельцами стали обсуждаться особенно активно после того, как в 2016 году Марк Цукерберг выложил в сеть фотографию своего стола в рабочем кабинете. Все тут же отметили, что веб-камера и микрофон на ноутбуке основателя Facebook заклеены изолентой. Ближневосточная компания, чья выручка в прошлом году, по словам аль-Банная, выросла вдвое, до $400 млн, предлагает более технологичное решение проблемы защиты конфиденциальности.
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