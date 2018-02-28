Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 113 0

В США хотят сотрудничать с Украиной в сфере кибербезопасности

В США хотят сотрудничать с Украиной в сфере кибербезопасности

В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

“Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта “Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности”, одобренного Палатой представителей 7 февраля этого года”, – говорится в сообщении.

В законопроекте предлагается оказывать помощь Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности. В частности по усилению защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшению зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.

В документе также говорится о “содействии расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети”.

Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить в Сенате и должен подписать президент США.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018