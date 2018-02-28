Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ

История отношений Украины и Международного валютного фонда (МВФ) началась с 1992 года. При этом, как свидетельствуют данные Фонда, за 26 лет Украина вошла в число крупнейших должников МВФ, заняв второе место после Греции.

За время независимости Украина получила от МВФ девять траншей. По состоянию на 31 января 2018 года сумма непогашенных долгов составила более 8,5 млрд SDR (денежной единицы МВФ). В гривнах по текущему курсу эта сумма составляет около 322 млрд грн, в долларах – 11,93 млрд долл.

Греция должна МВФ 9,16 млрд SDR, или около 12,8 млрд долл. На третьем месте в ТОП-3 должников находится Португалия с долгом в 3,86 млрд SDR, то есть чуть более 5,4 млрд долларов.

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При этом в начале февраля Украина частично рассчиталась с МВФ по долгам за программу stand-by 2014 года. Так, Украина заплатила два транша – 375 млн и 87 млн долларов. Возврат долга начался в августе 2017 года, до этого действовала отсрочка выплат, связанная с реструктуризацией внешний долгов, которую провели в 2015 году.

Впрочем, Украина должна не только МВФ – госдолг страны превысил 2 трлн гривен. Только в 2018 году Украине придется погасить 4 млрд долларов задолженности. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют около 18 млрд долларов. По подсчетам экспертов, собственных средств на погашение долгов Украине хватит “впритык”, поэтому лучшим вариантом являются новые кредиты. При этом, как отмечают специалисты, очень важно занимать деньги на более выгодных условиях, уменьшая суммы выплат по процентам. Таким образом, Украина будет постепенно облегчать долговое бремя.