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Amazon за миллиард долларов покупает стартап с офисом в Украине

Amazon за миллиард долларов покупает стартап с офисом в Украине

Компания Amazon заключила соглашение о покупке стартапа Ring – разработчика умных дверных звонков, который недавно привлек 160 млн долларов инвестиций при оценке близкой к 1 млрд долларов.

Об этом пишет Ain.ua.

Общая сумма привлеченных инвестиций превысила 209 млн долларов, согласно Crunchbase. Точная сумма сделки не называется, однако по данным СМИ, сумма сделки составляет более 1 млрд долларов.

Об операции уже сообщили ряд СМИ, в том числе – GeekWire, Reuters и TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

Как предполагает издание VentureBeat, сделка может помочь Amazon в борьбе за рынок доставки “к порогу” и нишу умных устройств, возможно – будет проводиться интеграция с умной колонкой Alexa.

Общий объем привлеченных компанией инвестиций по данным Сrunchbase – $209 млн. Компания дебютировала в 2013 году на Shark Tank, тогда ее продукт назывался DoorBot. Команда искала 700 тысяч долларов 10%, но не нашла инвестора, сообщает TechCrunch.

В 2016 году продажи компании Ring составили около 155 млн долларов. Однако, стартап все еще не вышел на прибыльность.

Один из самых известных продуктов компании – умный дверной звонок, имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже находясь вне дома, может отслеживать посетителей у дверей и общаться с ними.

Работает это так:

В киевском офисе на сегодняшний день работает около 450 человек. Сначала в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring.

Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.

По материалам Економічна Правда
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