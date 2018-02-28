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В Киеве из BMW на заправке украли 4 млн грн (фото)

В Киеве из BMW на заправке украли 4 млн грн (фото)

Полиция разыскивает трех мужчин, которые похитили из автомобиля 4 млн грн.

Кража произошла 26 февраля на автозаправочной станции в Соломенском районе столицы.

Около 18:00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация о краже денег из автомобиля BMW на одной из АЗС.

Наряд полиции и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции выяснила, что 24-летний пострадавший припарковал свой автомобиль BMW на территории АЗС по ул. Большой Кольцевой и пошел по своим делам.

В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн грн. При этом злоумышленники повредили одно колесо BMW и скрылись с места на внедорожнике Porsche Cayenne.

Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

По материалам Финансовый клуб
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