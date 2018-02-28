В Киеве из BMW на заправке украли 4 млн грн (фото)

Полиция разыскивает трех мужчин, которые похитили из автомобиля 4 млн грн.
Кража произошла 26 февраля на автозаправочной станции в Соломенском районе столицы.
Около 18:00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация о краже денег из автомобиля BMW на одной из АЗС.
Наряд полиции и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции выяснила, что 24-летний пострадавший припарковал свой автомобиль BMW на территории АЗС по ул. Большой Кольцевой и пошел по своим делам.
В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн грн. При этом злоумышленники повредили одно колесо BMW и скрылись с места на внедорожнике Porsche Cayenne.
Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почем Украина купит локомотивы General Electric: названа цена9 ч. назад - 1918 49
Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци12 ч. назад - 3275 40
Украинцы не чувствуют эффекта от реформ – Порошенко5 ч. назад - 1599 28
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 раза5 ч. назад - 3357 22
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ10 ч. назад - 2786 20
Испытан самолет с самыми длинными крыльямиВчера, 23:20 - 6551 2
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 раза5 ч. назад - 3357 22
Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци12 ч. назад - 3275 40
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ10 ч. назад - 2786 20
Житель США случайно сорвал джекпот из-за отсутствия кофе в магазине2 ч. назад - 2620
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки5 ч. назад - 349
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Позавчера, 15:10 - 4446 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 383
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1869 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2940
Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг