Регулятор пообещал рынок фьючерсов в Украине за пять лет

Через пять лет в Украине может появиться рынок фьючерсов.

Об этом сообщил во время девятого ежегодного “Украинского энергетического форума” председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

“Мы вводим регулирование по стандартам Европейского Союза. Мы считаем, что рынок фьючерсов – это конечная цель, которую мы постараемся реализовать в следующие пять лет”, – сказал он.