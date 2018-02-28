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Регулятор пообещал рынок фьючерсов в Украине за пять лет

Регулятор пообещал рынок фьючерсов в Украине за пять лет

Через пять лет в Украине может появиться рынок фьючерсов.

Об этом сообщил во время девятого ежегодного “Украинского энергетического форума” председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

“Мы вводим регулирование по стандартам Европейского Союза. Мы считаем, что рынок фьючерсов – это конечная цель, которую мы постараемся реализовать в следующие пять лет”, – сказал он.

По материалам УНН
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