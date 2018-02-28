Миссия ЕС оценит госконтроль за производством мяса птицы в Украине

Представители Еврокомиссии с 27 февраля до 9 марта проведут аудит системы государственного контроля за производством мяса птицы и продуктов, полученных из него, предназначенных для экспорта в ЕС.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“В Украине начала работу миссия Генерального Директората Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE), которая осуществит аудит системы государственного контроля за производством мяса птицы и продуктов, полученных из него, которые предназначены для экспорта в Европейский Союз”, – говорится в сообщении.

В профильном ведомстве проинформировали, что миссия ЕС будет работать в Украине с 27 февраля по 9 марта 2018 года.

Представители Еврокомиссии в ходе визита в Украину уже провели встречу с руководством и ведущими специалистами Госпотребслужбы и ознакомились с функциями и полномочиями службы, в том числе в рамках принятия решений относительно экспорта продукции в страны ЕС.

Также в рамках миссии планируется посещение центральной лаборатории Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г.Киев), изучение деятельности ряда производственных и перерабатывающих предприятий, убойных цехов, лабораторий и территориальных органов Госпотребслужбы.