NASA провело испытания двигателя сверхтяжелой ракеты с рекордной тягой

NASA по-прежнему разрабатывает свою тяжелую ракету SLS. На ней агентство планирует покорять глубокий космос и когда-то доставлять на Марс людей и грузы. Сейчас агентство протестировало двигатель RS-25, который будет приводить ее в движение, пишет Space. Результаты на 13% превысили максимально ожидаемые.

Огневые тесты прошли даже лучше, чем ожидалось. Новый двигатель смог показать 113% от ожидаемой тяги. Уровнем 100% считается тяга той версии RS-25, что была создана 40 лет назад. Тогда это была максимальная мощность, доступная американской космонавтике. Тест проходил в течение 260 секунд, никаких проблем обнаружено не было. Уже в 2020 этот двигатель должен будет отправить к Луне команду космонавтов.

Стоит отметить, что это уже не первый огневой тест таких двигателей. До этого двигатель был включен на 365 секунд, но тогда не была достигнута такая тяга, зато был протестирован компонент аккумулятора, напечатанный на 3D-принтере. Создатели серьезно относятся к тяге, потому что в глубоком космосе это один из важнейших показателей. Именно поэтому они довольны тем, что двигатель на 13% обогнал установленные нормы.

Всего на SLS будет установлено четыре двигателя RS-25, каждый с тягой 232 тонны. Устаревшие версии давали 223 тонны тяги и имели слишком массивные контроллеры. Также за счет использования в производстве 3D-печати планируется снизить стоимость двигателя на 30%.