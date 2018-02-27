Грузовладельцы против углубления Днепра за счет морских портов

Украинские грузовладельцы, обеспечивающие более половины перевалки в морских портах Украины, выступили против перекрестного субсидирования речных перевозок за счет морских портовых сборов.

Об этом в частности заявили представитель группы Ferrexpo по странам СНГ Ярославна Блонская и президент объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

В “Укрметаллургпроме” считают несправедливой идею углублять Днепр за счет средств, предназначенных на дноуглубительные работы в морских портах.

“Во-первых, это несправедливо, чтобы одни грузоперевозчики страдали за счет других. Во-вторых, это экономически нецелесообразно и противоречит здравому смыслу. Если у государства есть желание инвестировать, они должны брать средства в бюджете, а не создавать фактически дополнительный налог”, – заявил А.Каленков.

Дноуглубительному подразделению АМПУ под программу дноуглубления рек и речных портов собираются отдать 1,3 млрд. гривен, собранных преимущественно от судозаходов украинских экспортеров в морской порт “Южный”.

“То, что сегодня заложили методику перекрестного субсидирования реки за счет морских сборов – даже Всемирный банк говорит, что этого делать нельзя. Мы не поддерживаем эту позицию. И мы об этом уже сообщали АМПУ и выразили свое мнение Министерству инфраструктуры”, – подчеркнула Блонская.

По словам экспертов, ежегодно сотни огромных судов с украинским ЖРС дают 1,5 млрд грн портовых сборов в порту “Южный”. Эти деньги, предназначались для углубления внутреннего подходного канала к причалам 18,19,20, на которые приходится более половины экспорта-импорта навалочных грузов. Соответствующую программу дноуглубления принял Кабинет министров в 2017 году для того, чтобы сохранить объемы валютных поступлений и помочь экспортерам удержаться на рынках Китая и Японии.

“У нас сейчас многие суда загружаются-разгружаются на рейде, просто потому, что они не могут зайти в порт. Большая часть коксующегося и энергетического угля завозится сейчас морем и с дальнего зарубежья. Поэтому у нас возникла большая необходимость в заходах крупных судов типа кейпсайз. Это значит, что глубины должны быть соответствующими”, – рассказал президент объединения “Укрметаллургпром”.

Дноуглубление позволит принимать суда водоизмещением в 190 тыс.тонн с импортным коксующимся углем для украинских металлургов, что позволит экспортерам конкурировать на мировых рынках. В расчете на правительственную программу дноуглубления внутреннего канала к причалам №18,19 и 20 порта “Южный”, металлурги привлекли в Украину крупные инвестиции. В частности, Ferrexpo вложила в расширение производства более 200 млн долл.

“Сегодня производство ЖРС у нас – 11,5 млн тонн в год – это показатели 2016 года. При проведении имплементации всех инвестиционных проектов, мы можем увеличить объемы вдвое”, – рассказала представитель группы Ferrexpo.

Эксперты напомнили, что, согласно Закону “О морских портах Украины”, регламентирующего правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах (статья 2), действие норм Закона не распространяется на речные порты. Следовательно, финансирование речного дноуглубления за счет портовых сборов юридически не обосновано.

“Если будет кросс-субсидирование речного транспорта за счет морского – это будет дополнительный налог на перевозчиков”, – резюмировал А.Каленков.

Напомним, 9 февраля АМКУ создала свой новый филиал Дноуглубительный флот, созданный как обособленное подразделение предприятия. В финансовом плане АМПУ на работы нового флота предусмотрено более 1,3 млрд грн, что составляет треть от общей суммы капитальных инвестиций.

По словам начальника нового филиала Сергея Бомчака, в ближайшее время филиал подготовит план первоочередных мероприятий по проведению дноуглубительных работ. Будут определены соответствующие участки на судоходных внутренних водных путях. Прежде всего, рассматривается возможность проведения работ на реке Днепр.