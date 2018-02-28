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В Шотландии определились с минимальной розничной ценой на алкоголь

В Шотландии определились с минимальной розничной ценой на алкоголь

С 1 мая текущего года все без исключения алкогольные напитки в Шотландии должны стоить не меньше 50 пенсов за единицу алкоголя. Об этом заявил секретарь по вопросам здравоохранения страны Шон Робиссон, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Сегодня же некоторые торговые точки страны предлагают алкоголь стоимостью 16 пенсов за единицу, что, по мнению Робиссона, “недопустимо”.

Также правительство страны не исключает дальнейшего подорожания алкогольных напитков. Цены на спиртное должны “идти в ногу с инфляцией”, отмечают чиновники.

Дискуссии о введении минимальной розничной цены на алкогольную продукцию в стране ведутся с 2012 года. Еще тогда шотландские министры закрепили право вводить и пересматривать минимальные цены на алкоголь на законодательном уровне. Но эта норма так и не успела заработать. Вокруг документа начались судебные разбирательства по иску отдельных представителей сектора алкогольной промышленности.

За 5 лет Верховный суд Соединенного Королевства подтвердил законность права шотландского парламента вводить МРЦ на алкогольную продукцию.

Отметим, что в Украине МРЦ на алкоголь были пересмотрены в сентябре прошлого года. По словам экспертов, если цена алкогольного напитка ниже установленной МРЦ, то такой алкоголь, скорее всего, – поддельный, или же с него не уплачены налоги.

По материалам УНН
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