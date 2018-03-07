Артем Ковбель: время возвращать долги

С прошлого года Украина начала возвращать долги Международному валютному фонду. Всего в 2017-м было выплачено 1,268 млрд долларов. Не так уж и много, если учесть, что общая задолженность страны только перед МВФ, по последним озвученным данным, составляет 12,1 млрд долларов. Указанную сумму нужно вернуть до 2021 года. Но сможет ли Украина выполнить это обязательство? Вот в чем вопрос.

Потянем ли своими силами?

Если бы Украина своевременно выполняла требования МВФ, то выплачивать долги было бы значительно проще. Ведь все изменения, которые фонд требует провести в стране, нацелены на ее экономический рост и увеличение госбюджета. Одно только снижение коррупции должно прибавить минимум 2% к ВВП, а это значительный ресурс.

Но процесс реформирования в стране по разным причинам затягивается. В ноябре МВФ в одностороннем порядке свел все свои 11 требований к 4 ключевым пунктам:

увеличить цену на газ;

провести пенсионную реформу;

приватизировать госпредприятия;

создать Антикоррупционный суд.

Ни одно из условий не было толком выполнено. Исход всего этого один: отсутствие глобальных изменений внутри страны и отсутствие кредитования.

Украина потеряла уже целых два транша. И высока вероятность, что может не получить и третий, если к лету не выполнит хотя бы половину из указанных выше требований МВФ.

После этого сотрудничество с фондом может и вовсе прекратиться, что чревато. Ведь именно за счет кредитов Украина выплачивает свои долги. Мы берем деньги у многих международных организаций и у других стран, чтобы выплатить старые долги. При этом сроки погашения новых обычно максимально оттягиваются, чтобы хватило времени подкопить валюту.

Сейчас внешние долги Украины составляют 80% ее ВВП. Усугубляет дело то, что сумма обслуживания внешнего долга на 32% превышает сумму основных выплат по долгам перед МВФ, а обслуживание внешнего долга в текущем году составит более 54% (более 35 млрд грн — ред.) от дефицита госбюджета. Самостоятельно покрыть эти расходы не получится. Без ущерба для своей экономики по крайней мере.

Где брать деньги?

Очевидно, для погашения текущих кредитов придется брать новые займы у других кредиторов, помимо МВФ. Определенный ресурс должен быть и у Нацбанка.

За счет льготного режима, который МВФ предоставил Украине с 2015 по 2017 гг., у регулятора была возможность не только скупить достаточно валюты на межбанковском валютном рынке для погашения внешних правительственных долгов, но и для увеличения золотовалютных резервов.

Рост последних, по расчетам МВФ, должен достигнуть ровня $30 млрд, а то и выше, уже в 2018 году. Впрочем, часть этих средств пойдет явно не на погашение долгов.

Дело в том, что внешняя торговля Украины уже довольно давно демонстрирует отрицательное сальдо. А в прошлом году этот показатель еще больше «просел», достигнув в период с января по август отметки 3, 278 млрд долларов.

Для сравнения, в период с января по август в 2016 году аналогичный показатель составлял 1,447 млрд долларов. Это значит, что Украине придется регулярно выделять из своего золотовалютного резерва средства (в среднем, от 3 до 6 млрд долларов — авт.) на поддержку внешней торговли, что уменьшает его платежеспособность по внешнему долгу.

Впрочем, перекрыть дефицит внешней торговли способны частные валютные переводы в Украину из-за рубежа. Вот чего-чего, а этих операций проводится много, поскольку многие украинцы уезжают в другие страны на заработки, а оттуда высылают деньги своим семьям.

В 2016 году в Украину поступило частных переводов на сумму 7 млрд долларов. Из них почти 4 млрд украинцы обменяли в банках на гривну. После чего 2,8 млрд долларов НБУ выкупил на межбанке в резервы.

В 2017 году, по данным НБУ, количество соответствующих поступлений в страну увеличилось почти на 30%. Если и в этом году будет много переводов – это позволит еще больше увеличить резервы. Но в этом случае получается, что решение проблем госдолга в буквальном смысле будет осуществляться за счет простых украинцев.

Дополнительным источником денежных средств являются внешние инвестиции. Они могли бы стать неплохим подспорьем в выплате долгов, но проблема в том, что их слишком мало.

По подсчетам МВФ, например, в 2018 году в Украину должно поступить инвестиций на 2,5 млрд долларов – этой суммы явно недостаточно, чтобы покрыть все долги, но ее хватит, чтобы выплатить хотя бы часть задолженности.

Как выплаты отразятся на экономике?

Старт выплат по кредитам МВФ может создать дополнительное давление на курс национальной валюты. Чем больше денег будет отдавать Украина, тем ниже будет проседать гривна. Компенсировать такой отток валюты смогут либо новые транши МВФ, либо более активный рост украинского экспорта.

С другой стороны, если золотовалютный резерв страны действительно возрастет, как обещают прогнозы, то с их помощью можно будет поддержать гривну и не дать ей упасть.

Итог

Деньги перетекают в те места, где им безопасней всего, инвестиции идут в те страны, где они защищены. Украине нужны преобразования, реформы, за счет которых она сможет удерживать капитал у себя.

В таком случае и с госдолгом будет легче расплачиваться, и будет больше возможностей для пополнения собственных резервов.

Сам по себе внешний долг, кстати, не так уж плох, но только в случае, если экономика растет. Но пока, к сожалению, это не про нас. Если не будет глобальных реформ – не будет и глобальных перемен. А не будет перемен – Украина так и останется вечным должником Евросоюза, МВФ и т.д.

Артем Ковбель, партнер Kreston GCG