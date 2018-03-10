Bentley с автопилотом 3-го уровня появится через 2-3 года

Bentley представила новую модель Bentayga V8 SUV со 2-м уровнем автономности. По словам руководства компании, технически автомобиль более продвинут, а его автономность ограничена искусственно, чтобы не менять привычную систему управления. Официально Bentley с 3-м уровнем автономности появится через два года, пишет Wired.

На этой неделе Bentley представила новую версию модели Bentayga V8 SUV, которая впервые была спущена с конвейера в 2015 году. Собирается такой автомобиль в 10 раз дольше обычного, он оснащен пятью камерами, сотней электрических датчиков, 15 ультразвуковыми датчиками, радаром, режимом ночного видения и прочими наворотами. Удивительно, что при всем этом автомобиль так и не вышел за пределы 2-го уровня автономности.

В теории 2-й уровень — это автоматический контроль скорости и рулевого управления. В Bentayga есть система Active Lane Assist, но она включается лишь на 15 секунд, после чего водитель должен снова взять управление на себя. Это с трудом можно назвать автономным транспортом. Более того, у Audi, которая, как и Bentley, входит в один концерн — VW, — уже есть модель с 3-м уровнем автономности — новая A8. Она может следить за окружающей средой с помощью камер и принимать некоторые решения за водителя.

По словам директора по продуктовой линейке Bentayga Питера Уэста, на самом деле новый Bentley обладает большей автономностью, но производитель осознанно не активировал все беспилотные функции. В частности, в компании рассматривают возможность увеличения 15-секундного интервала на магистралях.