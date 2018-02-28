Украина и Германия существенно увеличили товарооборот в 2017 году

Обмен товарами между немецкими и украинскими компаниями значительно увеличился в 2017 году – на 22,4% по сравнению с прошлым годом. При этом рост украинского экспорта впервые за много лет опередил рост немецкого импорта, составивший 21,9%.

Об этом порталу Finance.ua рассказали в Немецко-Украинской промышленно-торговой палате.

Самыми сильными драйверами для усиления украинского экспорта стали сельскохозяйственные продукты, продемонстрировавшие прирост на 69%, металлургические изделия – на 57%, а также изделия химической промышленности – на 39%.

В других отраслях украинские производители тоже показали, что они все успешнее развивают торговые отношения с немецкими партнерами: статистика демонстрирует увеличение поставок электротехнического оборудования на 23%, а металлических изделий на 19,5%. Украинские производители одежды нарастили экспорт своей продукции в Германию на 17%, машин и оборудования – на 16,5%, а пищевой продукции - на 14,5%. Поставщики для автомобильной промышленности в Украине, на деятельность которых в значительной степени влияют иностранные инвесторы, достигли увеличения экспорта на 11%.

В общем, первое место в экспорте в Германию в 2017 году снова заняли поставщики для автомобильной промышленности – 22%. Это стало продолжением тенденции предыдущего года, когда немецкие поставщики для автомобильной промышленности, работающие в Украине, обеспечили значительную часть украинского экспорта в Германию. В то же время производители с украинским капиталом быстро подтягиваются: на втором месте в экспорте в Германию сельскохозяйственная продукция – 15%, далее за ней продукция металлургии, швейной и пищевой промышленности – 12,2%, 8% и 7% соответственно.

По показателям немецкого импорта в Украину в 2017 году основные объемы товарооборота приходятся на транспортные средства с приростом в 38,5%, а также машины и оборудование – 30%.

«Украинская экономика продолжает диверсифицироваться. С одной стороны, очень хорошо, что металлургия возвращает свои позиции, с другой – стоит отметить, что украинская легкая промышленность с ее качественными изделиями обеспечивает все большую долю в немецко-украинской внешней торговле», – констатирует Андреас Лир, президент Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

Позитивным признаком развития немецко-украинской внешней торговли является то, что из года в год она становится все более сбалансированной. «Если в 2012 году экспорт из Украины в Германию составлял лишь 25% германского импорта, то в 2017 году этот показатель уже достиг 51%. Украина наверстывает в этом отношении, ведь ее экспорт растет быстрее, чем немецкий импорт», – добавляет Александер Маркус, глава правления Палаты.