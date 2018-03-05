Cashinsky – удобный сервис для получения краткосрочного займа онлайн

Каждый может оказаться в ситуации, когда срочно нужны деньги: сломался автомобиль, счёт в ресторане оказался слишком большим, понадобились деньги на лечение или просто захотелось сделать подарок любимому человеку. Да мало ли что может случиться… Казалось, вам не хватает пары тысяч гривен, а где их взять? До зарплаты далеко, оформлять в банке потребительский кредит – долго и сложно, а деньги нужны здесь и сейчас.

Да, для этой цели давно существуют кредитки. Но если по объективным причинам нет «пластика» с кредитной линией и нет времени его оформлять, существует удобный способ в считанные минуты получить займ, воспользовавшись услугами сервиса микрокредитования Cashinsky.

Основные возможности

На первый взгляд «Кэшинский» – типичный представителей среди десятков организаций по микрокредитам. Как их прозвали в народе: «деньги до зарплаты».

Но познакомившись ближе, замечаем несколько важных отличий: прозрачные условия, простота оформления, минимизация рисков, а за счет этого – более выгодные условия для клиентов

Новые клиенты Cashinsky могут оформить займ на сумму от 800 до 3000 гривен. Минимальный период – 5 дней, максимальный – 30 дней. Не нужно собирать справки, искать поручителей, объяснять, зачем понадобились средства и доказывать, что вы их потратите по прямому назначению. Заполняем форму и получаем перевод на карту.

Ответственные заемщики получают кредит доверия и возможность взять заем на большую сумму больше под меньшие проценты.

Если не получается возвратить всю сумму вовремя, можно продлить срок погашения. Все что нужно – связаться со службой поддержки. Сервис МФО заинтересован в том, чтобы вы возвратили средства, и нацелен на работу с постоянными клиентами, для которых создает привлекательные условия. Такая политика позволила снизить риск невозврата кредитов, а значит и уменьшить процентную ставку для заемщиков.

Преимущества Cashinsky

- оформить кредит онлайн с любого устройства: ПК, планшета, смартфона – не нужно помещать офис;

- сервис по выдаче потребительских кредитов онлайн работает круглосуточно и без выходных;

- прозрачный договор – никаких скрытых платежей и комиссий;

- онлайн поддержка в режиме 24/7;

- оформить кредит может каждый, от студента до пенсионера, без подтверждения доходов;

- оформление заявки для новых пользователей – до 15 минут, для постоянных клиентов – 5 минут;

- можно продлить срок погашения займа;

- кредит закрыть можно досрочно, сэкономив на процентах;

- интуитивно понятная процедура оформления.

Условия

Чтобы получить финансовую помощь от Кэшинского нужно выполнить два условия:

- быть совершеннолетним гражданином Украины;

- иметь платежную карту любого банка.

Обратите внимание! Cashinsky предоставляет средства студентам и пенсионерам.

Процентная ставка составляет 0,01% в день от остатка по займу. Также за каждый день пользования заемными средствами взимается фиксированная комиссия – 1,9% от занятой суммы. Это не самый низкий процент, но учитывая специальные условия для постоянных клиентов, а также отсутствие скрытых комиссий, в итоге пользование сервисом получается более выгодным.

Как взять кредит у Кэшинского?

Чтобы оформить заем, вам не нужно посещать офис МФО, ждать несколько дней одобрения. Все предельно понятно и просто:

- вводите в браузере адрес cashinsky.ua

- указываете желаемую сумму и срок кредитования – сервис автоматически рассчитает комиссии и укажет сумму, которую нужно будет вернуть;

- нажимаем кнопку «оформить заявку» – новым пользователям придется пройти процедуру создания личного кабинета (займет около 10 минут), заполнив контактные и персональные данные, выполнить верификацию (подтвердить, что вы владелец) карты.

Решение о выдаче займа за 5-10 минут. После этого кредит зачисляется на счет моментально.

Обратите внимание! Не нужно посещать офис, оформить микрокредит можно онлайн, в любой день и время суток. Это очень удобно, если деньги нужны немедленно, например не хватает, чтобы рассчитаться за ужин в кафе или если вы находитесь за рубежом.

Существует три способа:

- картой: в личном кабинете жмем кнопку «вернуть кредит», после чего вводим данные карты, подтверждаем оплату;

- банковскими платежом: в личном кабинете выбираем погашение кредита «банковским платежом», распечатываем реквизиты платежа и предоставляем их кассиру в любом банке;

- выбираем способ оплаты – «Приват24», после чего сервис автоматически перенаправит на нужную страницу.

Выводы

Сервис микрокредитования Cashinsky по удобству и простоте однозначно выигрывает у большинства конкурентов. Подкупает открытость и готовность идти на уступки. Но в любом случае, перед оформление займа внимательно изучите договор и строго придерживайтесь его положений.