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Белорусская компания начала бурить вторую скважину для Ахметова

Белорусская компания начала бурить вторую скважину для Ахметова

Компания Белоруснефть начала бурение разведочной скважины №43 Семиренковского газоконденсатного месторождения в Украине для крупнейшей украинской частной газодобывающей компании ДТЭК Нефтегаз.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что работы выполняются по контракту, заключенному в декабре 2017 года на бурение нескольких скважин с помощью немецкого “тяжеловеса” Bentec грузоподъемностью 450 т.

Напомним, что летом прошлого года Белоруснефть выиграла тендер на бурение четырех эксплуатационных скважин для компании ДТЭК Нефтегаз в Семиренковском газоконденсатном месторождении.

А в сентябре белорусская компания начала бурение скважины №25 в Полтавской области.

По материалам НВ
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