Белорусская компания начала бурить вторую скважину для Ахметова

Компания Белоруснефть начала бурение разведочной скважины №43 Семиренковского газоконденсатного месторождения в Украине для крупнейшей украинской частной газодобывающей компании ДТЭК Нефтегаз.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что работы выполняются по контракту, заключенному в декабре 2017 года на бурение нескольких скважин с помощью немецкого “тяжеловеса” Bentec грузоподъемностью 450 т.
Напомним, что летом прошлого года Белоруснефть выиграла тендер на бурение четырех эксплуатационных скважин для компании ДТЭК Нефтегаз в Семиренковском газоконденсатном месторождении.
А в сентябре белорусская компания начала бурение скважины №25 в Полтавской области.
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