Послы G7 призвали Раду немедленно избрать председателя НБУ

Послы стран “Большой семерки” призвали украинский парламент немедленно избрать нового председателя Национального банка Украины.

Об этом говорится в заявлении “Группы поддержки Украины” в Twitter в рамках председательства Канады в “Большой семерке” в 2018 году.

“Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка.

Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев”, – отмечается в заявлении.

“Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка”, – заявляют дипломаты.

Как известно, главным претендентом на пост главы НБУ после того, как Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку, является Яков Смолий.

В частности, президент Петр Порошенко предлагал парламенту назначить именно Смолия главой Национального банка. Его также поддержал комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Ранее спикер ВР Андрей Парубий призвал фракции утвердить главу Нацбанка 1 марта.