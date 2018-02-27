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Послы G7 призвали Раду немедленно избрать председателя НБУ

Послы G7 призвали Раду немедленно избрать председателя НБУ

Послы стран “Большой семерки” призвали украинский парламент немедленно избрать нового председателя Национального банка Украины.

Об этом говорится в заявлении “Группы поддержки Украины” в Twitter в рамках председательства Канады в “Большой семерке” в 2018 году.

“Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка.

Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев”, – отмечается в заявлении.

“Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка”, – заявляют дипломаты.

Как известно, главным претендентом на пост главы НБУ после того, как Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку, является Яков Смолий.

В частности, президент Петр Порошенко предлагал парламенту назначить именно Смолия главой Национального банка. Его также поддержал комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Ранее спикер ВР Андрей Парубий призвал фракции утвердить главу Нацбанка 1 марта.

По материалам Економічна Правда
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