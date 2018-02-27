Кабмин впервые за три года разрешил проверять аптеки

Кабинет министров снял мораторий на проверку деятельности аптек и лекарств, которые они реализуют.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава, 23 февраля соответствующее постановление правительства вступило в силу.
“Это постановление фактически дает возможность в этом году начать систематические и плановые проверки аптечных учреждений, то есть деятельность аптек в полном объеме”, – добавили в ведомстве.
Там сообщили, что в 2018 году Гослекслужба проверит работу аптек впервые за три года.
Минздрав утвердил годовой план проверок.
В ведомстве подчеркнули, что с 2014 года, когда был введен мораторий на проверки малого бизнеса, аптеки и лекарства, которые они реализуют, фактически находились вне контроля.
И речь идет не только о качестве продукции и фальсификатах, но и об отсутствии контроля за ценами на медикаменты.
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