Apple подтвердила, что теперь хранит данные iCloud на серверах Google, а не Microsoft

Apple и Google соперничают во многих сегментах рынка IT (достаточно вспомнить, что эти компании отвечают за самые популярные в мире мобильные ОС), но принципиальные различия в подходах и стратегиях позволяют им успешно сотрудничать во многих других вопросах, где их интересы не пересекаются.
Apple, например, использует поисковик Google в качестве сервиса по умолчанию для iOS, хотя и с выгодой для себя, а относительно недавно еще и сменила Bing на Google в качестве поисковой системы по умолчанию для Siri и Spotlight. И вот на днях выяснилось, что Apple полагается на Google еще в одном вопросе. Говоря конкретнее, с недавних пор Apple использует серверы Google для хранения данных собственного сервиса iCloud.
Справедливости ради уточним, что впервые об этом различные западные СМИ писали еще в 2016 году, но подтверждение пришло только сейчас. Точнее – оно появилось в последней версии руководства по безопасности iOS, опубликованной в прошлом месяце, но было замечено только сейчас.
«Зашифрованные части файлов хранятся без идентификационных данных пользователей с использованием сторонних сервисов хранения данных, вроде [Amazon] S3 и Google Cloud», – сказано в документе на сайте Apple.
К сожалению, в документе прямо нигде не указывается, использует ли Apple облачное хранилище Google для каких-то других целей, кроме хранения фотографий и видеозаписей. Также неясно, когда именно Apple взяла на вооружение серверы Google.
Остается лишь добавить, что раньше сервис Apple iCloud работал на серверах Microsoft Azure и Amazon S3.
Источнику не удалось быстро получить комментарий по этому вопросу от Apple и Google.
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